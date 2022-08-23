23 Августа 2022
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Экономика Новосибирская область
Технопром-2022 (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Новосибирске начал работу Международный форум технологического развития "Технопром-2022"

Официальный торжественный старт работе IX Форума технологического развития «Технопром» дали заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, полномочный представитель Президента в РФ Анатолий Серышев, губернатор Андрей Травников и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Основные мероприятия международного форума проходят на площадке МВК «Новосибирск-Экспоцентр» с 23 по 26 августа.

Дмитрий Чернышенко отметил, что форум стал знаковым событием объявленного Президентом Десятилетия науки и технологий. В этом году его основной темой стало исполнение поручений Президента Владимира Путина по достижению технологического суверенитета и экономической безопасности России.

Глава Новосибирской области поблагодарил гостей и участников форума за интерес к региону и площадке форума «Технопром».

чернышенко, травников, технопром(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников отметил, что программа каждого из восьми предыдущих Технопромов выстраивалась вокруг наиболее актуальных вопросов научно-технологической повестки страны. И за это десятилетие, при всесторонней поддержке правительства Новосибирской области, форум вырос в общероссийскую дискуссионную площадку, где наиболее важные темы «берут мозговым штурмом» учёные, промышленники, инноваторы, представители власти и госкорпораций, образования и бизнеса. И где они вырабатывают предложения и решения.

«В нынешних условиях у Технопрома – особая роль. Мы столкнулись с новыми вызовами и сегодня от нас требуется не методичный, а более динамичный подход к решению этих вопросов. Надеюсь, что Технопром-2022 позволит это сделать. За последние годы государство сделало серьезный разворот в сторону развития научно-образовательного потенциала наших регионов – не только столичных, но и отдаленных – благодаря твёрдой позиции Президента Владимира Путина и решениям Правительства РФ. Надеюсь, что на площадке Технопрома регионы покажут — чем они отвечают на этот тренд, какие есть наработанные инструменты, успешный опыт», — заявил Андрей Травников.

После открытия форума Дмитрий Чернышенко и Андрей Травников осмотрели выставку инновационных разработок и технологических решений. В мероприятии также приняли участие президент Российской академии наук Александр Сергеев, полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, сенаторы РФ Владимир Городецкий и Александр Карелин.

Они ознакомились со стендами: ЦКП СКИФ и «Научные центры мирового уровня»; стенд Сибирской венчурной ярмарки; стенд Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области; стенд Национальной технологической инициативы; стенд нетворкинг АО РЭС и кластера «Цифровая энергетика Новосибирской области»; стенд Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра «СиббиоНОЦ»; стенд совместного инженерно-технологического кампуса Новосибирского государственного технического университета и Сибирского государственного университета путей сообщения.

Теги: технопром-2022, чернышенко, андрей травников, СКИФ, цифровая экономика



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