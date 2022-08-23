23 Августа 2022
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Общество В России Москва
Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время парламентских слушаний по защите дольщиков (2017) | Фото: Марат Абулхатин | Фотослужба Государственной Думы

Володин сообщил о "скором начале трибунала над нацистами"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале сообщил о том, что "скоро состоится трибунал над нацистами".

"Перед ним должны предстать военные преступники, которые убивали, насиловали, уничтожали и держали в страхе мирное население Донбасса. Важно, чтобы судебное заседание было публичным. Все его ждут. Кроме президента Украины Владимира Зеленского, который считает это неприемлемым. Более того, называет "последней чертой" в вопросе переговоров с Россией", - полагает Володин.

Зеленскому и киевскому режиму есть, чего бояться, считает спикер Госдумы.

"Именно он и его окружение отдавали приказы бомбить, стрелять и убивать мирных граждан: стариков, женщин, детей. Поэтому Зеленский делает всё, чтобы трибунала не было, угрожая отказом от мирного урегулирования. Крайне важно, чтобы судебный процесс состоялся. Мировое сообщество должно знать о преступлениях киевского режима против человечества", - написал Володин.

Теги: Вячеслав Володин, трибунал



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