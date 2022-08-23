В Ханты-Мансийске жильцам 25-этажного дома отключили лифт из-за отказа от управляющей компании

В Ханты-Мансийске жители 25-этажного дома №3, корпус №1 по ул. Анны Коньковой остались без лифтов. Информация об этом опубликована в группе "Типичный Ханты-Мансийск" социальной сети "ВКонтакте".

Автор поста утверждает, что управляющая компания "Чистый дом" без уведомления расторгла договор, и в 16.30 были отключены все лифты.

"Под конец рабочего дня, когда основная часть жителей приходит с работы, забирают детишек из сада. На улице остались мамочки с колясками проживающие на 25 этаже, да и взрослым людям восхождение крайне сложно дается", - возмущается автор поста.

Автору поста ответил представитель компании "Чистый дом" Павел Булатов (на странице пользователя указано место работы).

"Дом был исключен из лицензии УК, как следствие, последняя не вправе оказывать свои услуги, в результате, УК вынуждена была уведомить своих подрядчиков о расторжении соответствующих договоров, поскольку договоры начали расторгаться, лифтовое оборудование пришлось останавливать, поскольку это объекты, которые, не могут эксплуатироваться бесконтрольно", - сообщил представитель УК.

По его словам, "ситуация остается сложной", однако дирекция по эксплуатации служебных зданий ХМАО гарантирует исполнение взятых ранее на себя договорных обязательств. Управляющая компания вести свою работу в ближайшее время не сможет, так как принятое департаментом госимущества решение не оспорено в установленном порядке в суде. УК таким правом не наделено, протокол общего собрания может оспорить только собственник.

В управляющей компании в ответ на запрос Накануне.RU ответили, что уведомление службы Жилстройнадзора Югры о прекращении управления УК "Чистый Дом" многоквартирным домом по ул. Анны Коньковой поступило 19 августа на основании решения собрания собственников. При этом, отмечают в компании, в нарушение Жилищного кодекса РФ, протокол собрания компании не был предоставлен. После получения уведомления УК сразу разместила информацию на информационных стендах дома.

При этом Жилстройнадзор уведомил компанию, о необходимости "исполнять обязанности по управлению многоквартирным домом до выбора новой управляющей компании". В управляющей компании заверили, что в настоящее время они выполняют все свои обязательства, в том числе и по обслуживанию лифтового оборудования.

"Чистый дом" осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством РФ. В настоящее время обществом с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, а также нивелирования социальной напряженности, принято решение осуществлять обслуживание многоквартирного дома до выбора новой управляющей организации", - говорится в документе.

Накануне.RU также направило запросы в региональный департамент по управлению госимуществом, Жилстройнадзор Югры и мэрию Ханты-Мансийска. На момент публикации ответ на запрос не поступил.