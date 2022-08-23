23 Августа 2022
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Запорожскую АЭС придется законсервировать

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Политика Украина
Запорожская АЭС (2022) | Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

Власти Запорожской области готовы передать ООН доказательства обстрелов АЭС

Власти Запорожской области готовы направить в ООН материалы, доказывающие обстрелы ЗАЭС украинскими войсками.

Об этом сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, власти готовы в том числе документально предоставить информацию о видах вооружения, с которых ведут обстрелы ВСУ, и заключения баллистической экспертизы.

Ранее сообщалось, что Россия рассчитывает на скорейший визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию в связи с обстрелами.

В ООН заявляли, что готовы помогать визиту инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС только через Киев, несмотря на то, что это может быть опасным.

Теги: запорожская аэс, оон, обстрелы



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