Власти Запорожской области готовы передать ООН доказательства обстрелов АЭС

Власти Запорожской области готовы направить в ООН материалы, доказывающие обстрелы ЗАЭС украинскими войсками.

Об этом сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, власти готовы в том числе документально предоставить информацию о видах вооружения, с которых ведут обстрелы ВСУ, и заключения баллистической экспертизы.

Ранее сообщалось, что Россия рассчитывает на скорейший визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию в связи с обстрелами.

В ООН заявляли, что готовы помогать визиту инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС только через Киев, несмотря на то, что это может быть опасным.