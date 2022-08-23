В Бурятии специальные мобильные группы будут проверять соблюдение масочного режима в транспорте

В Бурятии специальные мобильные группы будут проверять соблюдение масочного режима на транспорте. Ранее в регионе – пока единственном в стране – был введен обязательный масочный режим для общественных мест. В республике продолжается рост заболеваемости коронавирусом, преобладает самый заразный штамм "омикрон".

"Соблюдение масочного режима будет актуально и с наступлением осеннего периода, когда студенты и школьники вернутся с каникул, работающее население – из отпусков. Контакты значительно увеличатся, вместе с тем возрастут и риски инфицирования вирусом", - заявил главный санитарный врач региона Сергей Ханхареев.