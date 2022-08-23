23 Августа 2022
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Владимир Якушев (2020) | Фото: Накануне.RU

Якушев потребовал, чтобы новый учебный год на Урале начался без сбоев

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами УрФО.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, одной из основных тем стала подготовка регионов к началу нового учебного года. По словам Якушева, важно сделать так, чтобы он стартовал без сбоев.

"В оставшиеся дни перед 1 сентября регионам нужно еще раз тщательно проработать все организационные моменты. День знаний должен стать праздником для каждого школьника УрФО. От нас зависит, с каким настроением ребята начнут учебу", - подчеркнул полпред.

Было отмечено, что учебный год начнется и для детей, которые перебрались на Урал из Донецкой и Луганской народных республик. По поручению Владимира Якушева главные федеральные инспекторы взяли вопрос на контроль. Они побывали в пунктах временного размещения, оценили условия проживания и обсудили с жителями основные проблемные вопросы. Сложностей с устройством детей в образовательные учреждения нет.

В завершение совещания Якушев еще раз отметил, что жители Донбасса должны получать всестороннюю поддержку.

Теги: Якушев, 1 сентября, полпред



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