23 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
Фемида (2022) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области бывших сотрудников военного комиссариата осудят за получение взяток от призывников

В Челябинской области направлено в суд уголовные дела в отношении бывших сотрудников военного комиссариата по обвинению в получении взяток от призывников и в подделке официального документа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что фельдшер и начальник отделения отдела военного комиссариата в 2016 – 2021 гг. получили от призывников взятки на сумму свыше 2,5 млн рублей за освобождение от призыва на военную службу путем подделки медицинский заключений.

Одна из обвиняемых заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Имущество обвиняемых на сумму более 1,5 млн рублей арестовано.

Теги: взятки, призывник, военный комиссариат,



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