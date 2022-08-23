23 Августа 2022
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Общество Приволжский ФО Пермский край
палатка (2012) | Фото: РосАгит

В Пермском крае нашли живыми пропавших супругов-туристов

В Пермском крае нашли живыми супружескую пару-туристов, которые не выходили на связь с родными с 18 августа, сообщили Накануне.RU в поисковом отряде Ирины Бухановой.

"Найдены, живы! Просьба снять репосты!" – говорится в сообщении на странице отряда.

По информации одного из волонтеров отряда, у супругов все в порядке, они отдыхали, разбив палатку. Не давали о себе знать, так как в месте их отдыха очень плохо с сотовой связью.

Напомним, ранее сообщалось, что пара уехала на природу вечером 18 августа в Красновишерском районе, также было отмечено, что в этой территории не всегда есть сотовая связь.

Теги: туристы, супружеская пара, поиски



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