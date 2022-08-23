На территории Академического в Екатеринбурге появятся отделения федеральных ведомств

23 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Академический район Екатеринбурга (2022) | Фото: АО Специализированный застройщик &quot;РСГ-Академическое&quot;

На территории Академического в Екатеринбурге появятся отделения федеральных ведомств

Перспективы появления на территории района Академический в Екатеринбурге отделений федеральных ведомств обсудили губернатор Евгений Куйвашев и депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенинников. Прежде всего, в Академическом должен появиться районный суд, для создания которого нужны решения федерального уровня, а затем и другие учреждения.

Евгений Куйвашев отметил, что в Академическом проживает 125 тысяч человек, что уже больше, чем, скажем, население Первоуральска – четвертого по численности населения города Свердловской области.

"Поэтому очень важно, чтобы Академический был наделен теми полномочиями в вопросах правового взаимодействия государства и общества, которыми обладают другие районы города. Мы должны создать все необходимые условия для жителей, чтобы они могли получать государственные и муниципальные услуги непосредственно рядом с домом", — отметил Евгений Куйвашев, слова которого приводит департамент информационной политики региона.

(2022)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, для получения различных государственных и муниципальных услуг жители Академического пока по-прежнему ездят в соседние районы – Ленинский и Верх-Исетский. На первом этапе он предложил создать здесь Дом правосудия, а также два отделения региональных ведомств — ЗАГСа и Минсоцзащиты.

Павел Крашенинников отметил, что любой суд должен создаваться федеральным законом, и после принятия такого закона начинают формироваться другие федеральные органы – прокуратура, правоохранительные органы, нотариат и так далее.

Застройщик заверил, что готов выделить землю под отделения федеральных ведомств.

"Мы, как ключевой застройщик территории, готовы выделить под эту задачу землю в центральной части района, всеми необходимыми инженерными сетями этот участок уже обеспечен. На конкурсной основе известным архитектурным бюро разработана концепция административного квартала. Таким образом, благодаря взаимодействию всех уровней власти и девелопера, в Академическом уже в ближайшие годы появятся все необходимые для комфортной жизни граждан территориальные органы федеральных структур", — сообщил заместитель председателя заксобрания Свердловской области, член Совета директоров АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое" Виктор Маслаков.

Теги: Академический, Евгений Куйвашев, Виктор Маслаков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети