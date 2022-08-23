На территории Академического в Екатеринбурге появятся отделения федеральных ведомств

Перспективы появления на территории района Академический в Екатеринбурге отделений федеральных ведомств обсудили губернатор Евгений Куйвашев и депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенинников. Прежде всего, в Академическом должен появиться районный суд, для создания которого нужны решения федерального уровня, а затем и другие учреждения.

Евгений Куйвашев отметил, что в Академическом проживает 125 тысяч человек, что уже больше, чем, скажем, население Первоуральска – четвертого по численности населения города Свердловской области.

"Поэтому очень важно, чтобы Академический был наделен теми полномочиями в вопросах правового взаимодействия государства и общества, которыми обладают другие районы города. Мы должны создать все необходимые условия для жителей, чтобы они могли получать государственные и муниципальные услуги непосредственно рядом с домом", — отметил Евгений Куйвашев, слова которого приводит департамент информационной политики региона.

По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, для получения различных государственных и муниципальных услуг жители Академического пока по-прежнему ездят в соседние районы – Ленинский и Верх-Исетский. На первом этапе он предложил создать здесь Дом правосудия, а также два отделения региональных ведомств — ЗАГСа и Минсоцзащиты.

Павел Крашенинников отметил, что любой суд должен создаваться федеральным законом, и после принятия такого закона начинают формироваться другие федеральные органы – прокуратура, правоохранительные органы, нотариат и так далее.

Застройщик заверил, что готов выделить землю под отделения федеральных ведомств.

"Мы, как ключевой застройщик территории, готовы выделить под эту задачу землю в центральной части района, всеми необходимыми инженерными сетями этот участок уже обеспечен. На конкурсной основе известным архитектурным бюро разработана концепция административного квартала. Таким образом, благодаря взаимодействию всех уровней власти и девелопера, в Академическом уже в ближайшие годы появятся все необходимые для комфортной жизни граждан территориальные органы федеральных структур", — сообщил заместитель председателя заксобрания Свердловской области, член Совета директоров АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое" Виктор Маслаков.