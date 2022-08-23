Треть россиян согласны на уменьшение зарплаты ради выходных

Около трети россиян согласились бы на сокращение зарплаты ради того, чтобы им увеличили число выходных, при этом большинство не готовы ради этого пожертвовать отпуском.

"Каждый пятый (21%) согласился бы на сокращение заработка менее чем на 10%, каждый десятый (10%) готов пожертвовать 10-20% заработной платы ради отдыха, незначительное количество респондентов (по 2%) рассмотрели бы вариант урезания доходов на 20-30% и более", - говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое есть у РИА Новости.

Уменьшать зарплату ради большего числа выходных не хотят более половины респондентов – 65%. Большинству опрошенных (43%) достаточно двух выходных дней в неделю, а каждый третий (36%) хотел бы отдыхать три дня в неделю. Еще 15% для полноценного баланса работы и жизни нужно более трёх выходных дней в неделю, а 6% считают, что для полноценного отдыха им достаточно одного выходного. 74% респондентов ради увеличения числа выходных дней не готовы пожертвовать отпуском.

"Ещё 23% готовы пожертвовать несколькими днями отпуска, 3% согласились бы сократить отпуск на несколько недель", - отмечается в исследовании.

В опросе поучаствовали 3,8 тыс. экономически активных совершеннолетних жителей всех регионов России.