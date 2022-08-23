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Политика Свердловская область
Евгений Куйвашев (2021) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев предложил сопернику на выборах в губернаторы работать в команде

Первые дебаты кандидатов в губернаторы Свердловской области завершились неожиданным предложением от нынешнего главы региона Евгения Куйвашева. Он предложил оппоненту из ЛДПР Александру Каптюге должность в своей команде в случае проигрыша.

Куйвашев напомнил, что в 2017 году его конкурентом на выборах был Дмитрий Ионин из "Справедливой России", который в итоге стал заместителем губернатора.

"Александр Николаевич, вы молодой, перспективный человек. В прошлый раз, когда я баллотировался, одним из моих соперников был Дмитрий Ионин, который сейчас работает у меня заместителем. И в случае, если я выиграю эти выборы и приглашу вас работать к себе, пойдете?" - задал вопрос нынешний губернатор.

Каптюг от такой неожиданности растерялся, отметив, что глава региона, вне зависимости от исхода выборов, "должен собрать вокруг себя сильную и опытную команду".

"Я считаю, что мы и так уже сотрудничаем. И наша общая задача - сделать жизнь людей более доступной, комфортной и безопасной", - заявил кандидат, дополнив ответ на уточняющий вопрос словами: "Время покажет".

Александр Каптюг вышел из семьи рабочих и отслужил в ВДВ. Является мастером спорта по дзюдо и предпринимателем, открывшим производство на более чем 150 мест.

Напомним, что следующая встреча кандидатов состоится 25 августа в 17.00 на ОТВ, а также 30 августа и 1 сентября в 18.00 на "Четвертом канале".

Теги: Куйвашев, Каптюг, губернатор, работа, дебаты



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