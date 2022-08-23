В Совфеде назвали реакцию Госдепа на гибель Дугиной "индульгенцией на теракты"

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал образцом политического двуличия позицию Госдепа США по убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной.

В своемTelegram-канале сенатор написал, что заявление Госдепа — "своего рода индульгенция на теракты украинцев против россиян".

Он также добавил, что "прикрывающие убийц" США становятся их соучастниками, а ожидать чего-то от Эстонии, "давно утратившей совесть и суверенитет", бесполезно.

Ранее глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, комментируя убийство Дугиной, заявил, что США "безоговорочно осуждают атаки на гражданских лиц — будь то в Киеве, в Буче, в Харькове, в Краматорске, в Мариуполе или в Москве". Он также указал на заявления Украины о непричастности к гибели журналистки.

"Не сомневаюсь, что российская сторона расследует это, — цитирует Прайса Regnum. — Я также не сомневаюсь, что россияне сделают определенные выводы".

Напомним, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что убийство журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной — это политический теракт, в котором расписался киевский режим.