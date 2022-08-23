Челябинская область получит федеральный грант в размере 90 млн рублей на развитие туризма

Челябинская область получит грант в размере 89,5 млн рублей от Ростуризма в 2023 году, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующий документ в своем Telegram-канале опубликовала глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Средства пойдут на создание и развитие пляжных зон на берегах рек и озер, и туристических маршрутов.

Всего на эти цели будет выделено 3,1 млрд рублей. Средства направят 44 регионам РФ. На эти средства планируется поддержать порядка 375 проектов.