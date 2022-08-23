Правительство Германии не может больше поставлять Киеву вооружение из своих резервов – Минобороны ФРГ

Правительство Германии не может больше поставлять вооружение Украине из собственных запасов, сообщили в Минобороны ФРГ. Ранее депутаты бундестага призвали увеличить поставки, даже если это будет в ущерб армии Германии. "Если говорить о поставках со складов бундесвера, то мы подошли к допустимому пределу", - заявил представитель министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт. Он отметил, что бундесвер больше нельзя ослаблять.

В начале августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Киеву подчас поставляется оружие, которого еще нет у самого бундесвера. Например, зенитные комплексы и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы поставляются прямо с предприятий – минуя резервы правительства. Также Ламбрехт говорила, что резервы бундесвера заканчиваются, и украинская сторона знает об этом.