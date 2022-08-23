Немецкая Bosch не подтвердила продажу заводов в России

Представитель российской структуры немецкой Bosch "БСХ Бытовые приборы" не подтвердил Минпромторгу РФ информацию о продаже заводов в России.

"Представитель производителя стиральных машин и холодильников в Российской Федерации ООО "БСХ Бытовые приборы" (Bosch) в рабочем порядке сообщил Минпромторгу России об отсутствии информации о продаже заводов в России", - цитирует РИА Новости заявление источника в министерстве.

Источник уточнил, что речь идет о заводе по производству бытовой техники в Стрельне и предприятию по выпуску котлов в Энгельсе.

Напомним, 22 августа стало известно, что российская структура немецкой Bosch (ООО "БСХ Бытовые приборы" производит в России холодильники и стиральные машины) намерена продать два своих завода в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом. Отмечается, что из-за санкций заводы не могут полноценно функционировать и поставлять продукцию. Большую часть деталей предприятиям приходила из Евросоюза.