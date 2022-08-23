Вашингтон может скрывать истинные масштабы переданной военной помощи Киеву, - Politico

США могут без публичных объявлений передавать киевскому режиму некоторые виды вооружений, сообщает издание The Politico.

Ранее официальный представитель Пентагона подтвердил, что высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM действительно были включены в поставки оружия на Украину. При этом изначально поставки такого вида тяжелого вооружения не афишировались.

Также американские СМИ утверждали, что Вашингтон передал киевскому режиму оперативно-тактические ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS. Однако, как следует из официальных заявлений Запада о поставленных вооружениях, у Киева нет дальнобойных ракет.

Кроме того, как сообщили газете источники, в новый пакет военной помощи Киеву, о котором было объявлено 19 августа, вошли управляемые артиллерийские снаряды Excalibur. Они не фигурировали в официальном заявлении Пентагона о вооружениях, поставляемых Украине.

Издание отмечает, что слухи о поставке некоторых видов вооружений Киеву могут оказаться предположениями. В то же время, по мнению авторов статьи, Белый дом вряд ли бы официально стал подтверждать факты тайных поставок.