23 Августа 2022
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Спорт
Артем Дзюба в составе &quot;Адана Демирспор&quot; (2022) | Фото: Ali Atmaca/Anadolu Agency via Getty Images

Дзюба забил в дебютной игре за "Адана Демирспор"

Российский нападающий Артём Дзюба забил в дебютной игре за турецкий "Адана Демирспор".

Накануне в рамках 3-го тура турецкой Суперлиги клуб Дзюбы на выезде в Стамбуле играл против "Фенербахче". Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев, в составе которых двумя мячами отличился Эннер Валенсия (20-я минута – с пенальти, 41-я минута), по одному голу забили Миха Зайц (48) и Эзджан Алиоски (83). У гостей голы на счету Юнеса Беланда (56) и Артёма Дзюбы (66), для которого встреча стала дебютной за новый клуб. Дзюба отличился в свой день рождения − накануне ему исполнилось 34 года.

Напомним, что экс-футболист петербургского "Зенита" Артём Дзюба подписал контракт с "Адана Демирспор" на прошлой неделе. Соглашение с форвардом рассчитано на один сезон с возможностью продления ещё на год.

Теги: Артём Дзюба, Адана Демирспор, Фенербахче, дебют, гол



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