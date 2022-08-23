Дзюба забил в дебютной игре за "Адана Демирспор"

Российский нападающий Артём Дзюба забил в дебютной игре за турецкий "Адана Демирспор".

Накануне в рамках 3-го тура турецкой Суперлиги клуб Дзюбы на выезде в Стамбуле играл против "Фенербахче". Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев, в составе которых двумя мячами отличился Эннер Валенсия (20-я минута – с пенальти, 41-я минута), по одному голу забили Миха Зайц (48) и Эзджан Алиоски (83). У гостей голы на счету Юнеса Беланда (56) и Артёма Дзюбы (66), для которого встреча стала дебютной за новый клуб. Дзюба отличился в свой день рождения − накануне ему исполнилось 34 года.

Напомним, что экс-футболист петербургского "Зенита" Артём Дзюба подписал контракт с "Адана Демирспор" на прошлой неделе. Соглашение с форвардом рассчитано на один сезон с возможностью продления ещё на год.