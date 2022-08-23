Дело об избиении педагога и ее дочери мигрантами в Екатеринбурге передано в суд

23 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
суд, молоток (2017) | Фото: kurer-sreda.ru

Дело об избиении педагога и ее дочери мигрантами в Екатеринбурге передано в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух подростков по делу о нападении и избиении матери и дочери на Сортировке.

Напомним, инцидент произошел вечером 11 февраля на улице Пехотинцев, 7а. Потасовка началась в автобусе, где пятеро подростков стали приставать к девушке, снимать шапку и наносить пощечины. Испугавшись за свою безопасность, девушка позвонила маме и попросила встретить ее на остановке. Однако и взрослая женщина не остановила злоумышленников, которые избили обеих. В результате педагог получила травму головы и перелом ноги, из-за чего ей потребовалась операция. Девушка получила сотрясение мозга.

Помимо всем уже известной истории, один из обвиняемых вечером 16 мая 2021 года также на улице Пехотинцев, но возле дома №9а, ударил несовершеннолетнего кулаком в лицо, после чего забрал из кармана его брюк 1 тыс. рублей. Второй обвиняемый 9 сентября того же года вместе с другим знакомым (дело выделено в отдельное производство) у дома №3 по улице Автомагистральная похитил с панели прибора автомобиля мобильный телефон. Когда потерпевший попытался помешать злоумышленникам, обвиняемый сломал ему нос.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, оба подростка обвиняются сразу по нескольким статьям в зависимости от роли и степени участия каждого.

Уголовное дело будет направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Теги: избиение, грабеж, разбой, суд, мигрант, Сортировка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.06.2022 14:17 Мск Суд оставил под арестом несовершеннолетнего азербайджанца, напавшего на двух женщин на Сортировке
Ранее 05.03.2022 10:38 Мск Свердловский облсуд оставил под арестом мигранта, напавшего на педагога и ее дочь
Ранее 02.03.2022 13:31 Мск Семья мигранта, напавшего на педагога и ее дочь на Сортировке, обратились к Куйвашеву
Ранее 22.02.2022 20:14 Мск "Воинствующее невежество": в Госдуме предложили уволить свердловского вице-губернатора после высказываний о женщинах
Ранее 22.02.2022 09:30 Мск МВД: в Екатеринбурге наблюдается рост подростковой преступности
Ранее 21.02.2022 18:58 Мск Подростки, напавшие на мать и дочь в Екатеринбурге, могут быть причастны к другим преступлениям
Ранее 21.02.2022 13:46 Мск Опять не справился: Куйвашев не смог разобраться с агрессивными мигрантами за 4 дня
Ранее 21.02.2022 09:56 Мск Вице-губернатор Чемезов разъяснил свои слова о современных девушках и мигрантах
Ранее 21.02.2022 09:41 Мск "Сортировка – чуть ли не гетто": Варламов о нападении мигрантов в Екатеринбурге
Ранее 20.02.2022 09:34 Мск Вице-губернатор Свердловской области обвинил девушек в том, что их бьют и насилуют мигранты
Ранее 18.02.2022 21:53 Мск Патрушев назвал напряженной ситуацию с миграционным потоком на Урале
Ранее 18.02.2022 16:47 Мск Якушев: Мигрантов, нарушающих закон, будут депортировать без возможности вернуться в РФ
Ранее 18.02.2022 16:13 Мск На встрече с диаспорами в Свердловской области решили лучше воспитывать молодое поколение
Ранее 18.02.2022 15:04 Мск Суд арестовал второго подростка из банды, нападавшей на женщин в Екатеринбурге
Ранее 18.02.2022 14:05 Мск Одного из подростков-мигрантов, подозреваемых в избиении женщин на Сортировке, отправили под арест
Ранее 18.02.2022 12:43 Мск В грузинской диаспоре критикуют работу замов Куйвашева в миграционном вопросе
Ранее 18.02.2022 12:40 Мск Силовики ищут очевидцев нападения мигрантов на педагога и ее дочь в Екатеринбурге
Ранее 18.02.2022 11:40 Мск Тюменская область в лидерах по строительству жилья в России
Ранее 18.02.2022 11:30 Мск Не как надо, а как удобно. Депутат Мосгордумы Медведев раскритиковал подход Куйвашева к проблеме мигрантов
Ранее 18.02.2022 09:31 Мск Екатеринбургскую овощебазу "шерстят" силовики
Ранее 18.02.2022 08:53 Мск В Свердловской области пока не планируют ограничивать мигрантов в выборе профессии
Ранее 17.02.2022 15:45 Мск По делу об избиении девушки и ее матери в Екатеринбурге задержаны двое студентов
Ранее 17.02.2022 11:30 Мск Свердловский губернатор поручил за 4 дня разобраться с мигрантами, избившими педагога и ее дочь
Ранее 17.02.2022 08:26 Мск Азербайджанская диаспора готова выплатить моральную компенсацию за избиение мигрантами педагога с дочерью
Ранее 16.02.2022 12:24 Мск Бастрыкин поручил срочно найти мигрантов, избивших женщину и ее дочь в Екатеринбурге
Ранее 16.02.2022 10:13 Мск Куйвашев решил лично разобраться с мигрантами, избившими педагога и ее дочь в Екатеринбурге


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети