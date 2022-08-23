Дело об избиении педагога и ее дочери мигрантами в Екатеринбурге передано в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух подростков по делу о нападении и избиении матери и дочери на Сортировке.

Напомним, инцидент произошел вечером 11 февраля на улице Пехотинцев, 7а. Потасовка началась в автобусе, где пятеро подростков стали приставать к девушке, снимать шапку и наносить пощечины. Испугавшись за свою безопасность, девушка позвонила маме и попросила встретить ее на остановке. Однако и взрослая женщина не остановила злоумышленников, которые избили обеих. В результате педагог получила травму головы и перелом ноги, из-за чего ей потребовалась операция. Девушка получила сотрясение мозга.

Помимо всем уже известной истории, один из обвиняемых вечером 16 мая 2021 года также на улице Пехотинцев, но возле дома №9а, ударил несовершеннолетнего кулаком в лицо, после чего забрал из кармана его брюк 1 тыс. рублей. Второй обвиняемый 9 сентября того же года вместе с другим знакомым (дело выделено в отдельное производство) у дома №3 по улице Автомагистральная похитил с панели прибора автомобиля мобильный телефон. Когда потерпевший попытался помешать злоумышленникам, обвиняемый сломал ему нос.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, оба подростка обвиняются сразу по нескольким статьям в зависимости от роли и степени участия каждого.

Уголовное дело будет направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.