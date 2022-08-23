Лесные пожары в Рязанской области тушат уже более 9 тысяч человек

Площадь активного горения лесов в Рязанской области составляет 183 гектара, сообщили в МЧС. Огонь распространяется в Спасском, Рязанском и Клепиковском районах региона, там местные звенья РСЧС работают в режиме чрезвычайной ситуации.

"Группировка сил и средств увеличена и составляет более 9,2 тыс. человек и 1,7 тыс. ед. техники, - сообщили в МЧС. - В ликвидации огня задействованы 17 воздушных судов, авиацией выполнены 2409 сливов, сброшены 15 253 тонн воды".