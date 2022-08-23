В Тюменской области дети будут учиться очно: введение "дистанта" пока не рассматривается

В Тюменской области не планируется вводить дистанционное обучение для школьников с 1 сентября. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте образования и науки.

В ведомстве отметили, что пока говорить о "дистанционке" преждевременно - такое решение, а также решения о введении масочного режима, или закрытии классов и групп на карантин, будет принято с учетом эпидемиологической ситуации, в случае роста заболеваемости.

"Согласно рекомендациям Роспотребнадзора приостановление образовательного процесса в отдельных классах (группах) и образовательных организациях осуществляется при отсутствии 20% и более детей по причине болезни", - напомнили в ведомстве.

Пока во всех образовательных организациях Тюменской области проводятся мероприятия санитарной безопасности, в том числе генеральные уборки и дополнительная дезинфекция. С началом учебного года будут организованы входные "фильтры".

Напомним, в этом году 1 сентября за парты сядет на 11 000 детей больше. В настоящий момент к новому учебному году готовы все образовательные учреждения в регионе. Новая школа откроется в поселке Богандинский. Также власти ведут строительство трех новых школ в Тюмени.