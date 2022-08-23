Украина экспортировала сотни тонн зерна

Совместный координационный центр (СКЦ) дал разрешение на выход из украинского порта Черноморск судна с более, чем 2 тыс. т кукурузы, которое направится в Турцию.

"22 августа СКЦ санкционировал движение одного торгового судна Kafkam Etler, которое отправится из Черноморска в Турцию 23 августа с 2,4 тыс. т кукурузы в рамках черноморской зерновой инициативы", - цитирует "Интерфакс" заявление ООН.

Отмечается, что, "по состоянию на 22 августа, общий тоннаж зерна и продуктов питания, экспортированных их трех украинских портов, составляет 721 тыс. 449 т". Кроме того, 22 августа СКЦ завершил досмотр трех отбывающих из украинских портов судов – I Maria, Zumrut, Oceans, а также шести прибывающих – Ganga Star, Ashabaltic, Aeolos, Peace M, Anastasia, FPMC B201.

"Все они получили разрешение на отплытие", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. На нём стоят подписи министра инфраструктуры Украины, министра обороны Турции и генсека ООН Антонио Гутерреша. Аналогичный документы турки и ООН подпишут с представителями России.