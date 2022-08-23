23 Августа 2022
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Политика В бывшем СССР
Удостоверение Натальи Вовк (Шабан), предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной (2022) | Фото: Telegram-канал Mash

В МИД Эстонии назвали провокацией заявление ФСБ о бегстве украинки Вовк

МИД Эстонии прокомментировал заявление ФСБ России о том, что подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной украинка Наталья Вовк сбежала в прибалтийскую страну.

"Эстония рассматривает заявления ФСБ как провокацию РФ", – приводит портал ERR слова главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.

По его мнению, таким образом Россия пытается оказать давление на Эстонию за поддержку Украины.

Кроме того, в Таллине заявили, что ждут официальный запрос из Москвы, а не "слухов" об убийстве Дугиной. Представитель эстонской погранслужбы Рагне Кейск пояснил, что "ситуация, когда российская спецслужба обвиняет кого-то в чем-то через публикации в СМИ", — это не повод давать России информацию, пишет Regnum.

Напомним, Дарья погибла вечером 20 августа. Девушка возвращалась с фестиваля "Традиция", на котором был и ее отец. 22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства, преступление подготовили украинские спецслужбы. Исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Она прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан.

ФСБ распространила видео, на котором Вовк приехала в Россию, заселилась в тот же дом, где жила Дугина, а затем выехала в Эстонию. При этом подозреваемся меняла цвет волос: в Россию она въехала блондинкой, а выезжала из страны уже брюнеткой.

Теги: мид эстонии, вовк, фсб



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