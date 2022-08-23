23 Августа 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

ФСБ прикрыла крупную нарколабораторию на Среднем Урале: изъято 11 кило "мефедрона"

На Среднем Урале сотрудники ФСБ ликвидировали крупную нарколабораторию в Белоярском районе.

Как сообщили Накануне.RU в УФСБ России по Свердловской области, лаборатория находилась в одном из домовладений в деревне Марамзина. Она использовалась для производства и сбыта на территории региона синтетических наркотиков в особо крупном размере.

В ходе осмотра помещений оперативниками ФСБ было обнаружено и изъято более 11 килограмм наркотического средства "мефедрон", лабораторное оборудование и химические реактивы. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Силовиками установлена причастность к изготовлению в ликвидированной лаборатории запрещенных веществ и дальнейшей их продаже в "Даркенте" двух жителей Екатеринбурга. Уральцы скрылись от следствия и объявлены в федеральный розыск. Сейчас правоохранители работают над установлением их местонахождения и задержанием.

Теги: ФСБ, наркотики, лаборатория



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