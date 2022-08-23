СМИ: отец подозреваемой в убийстве Дугиной сообщил о звонке дочери из Прибалтики

Отец Натальи Вовк, которую в России подозревают в убийстве журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной, заявил, что за несколько дней до убийства она звонила ему из Прибалтики.

"Да где-то дня-три четыре назад. Диалог был: «Как дела?» Она говорит: «Все нормально, все нормально». Связывалась она по интернету, по скайпу или по чему-то (еще). Говорила, что находится вроде в Литве", — рассказал РИА "Новости" мужчина, имя которого не раскрывается. При этом отец женщины отметил, что не знает, как она попала в Россию.

Гражданская жена отца Вовк подтвердила, что Наталья звонила из одной из стран прибалтийских стран. "С ней был ребенок и кот, она кота забрала", — сказала женщина.

Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, убийство журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной — это политический теракт, в котором расписался киевский режим.