23 Августа 2022
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Общество В России За рубежом
Удостоверение Натальи Вовк (Шабан), предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной (2022) | Фото: Telegram-канал Mash

СМИ: отец подозреваемой в убийстве Дугиной сообщил о звонке дочери из Прибалтики

Отец Натальи Вовк, которую в России подозревают в убийстве журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной, заявил, что за несколько дней до убийства она звонила ему из Прибалтики.

"Да где-то дня-три четыре назад. Диалог был: «Как дела?» Она говорит: «Все нормально, все нормально». Связывалась она по интернету, по скайпу или по чему-то (еще). Говорила, что находится вроде в Литве", — рассказал РИА "Новости" мужчина, имя которого не раскрывается. При этом отец женщины отметил, что не знает, как она попала в Россию.

Гражданская жена отца Вовк подтвердила, что Наталья звонила из одной из стран прибалтийских стран. "С ней был ребенок и кот, она кота забрала", — сказала женщина.

Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, убийство журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной — это политический теракт, в котором расписался киевский режим.

Теги: Дугина, Вовк, убийство



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