23 Августа 2022
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Общество В России
коллаж, карта России, флаг России, общество, люди, население (2018) | Фото: Накануне.RU

ВЦИОМ: Россию для граждан олицетворяет Путин и березы

Герб, флаг и гимн России олицетворяют страну и являются ее символами для большинства граждан.

Таковы итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. 12% участников исследования именно таким образом ответили на вопрос социологов. Еще 11% заявили, что РФ для них олицетворяет "народ и люди", 10% – "родина и дом".

У 7% респондентов со страной ассоциируется глава государства Владимир Путин. Его называли так же часто, как "природу", "Байкал" и "березу". Для 6% участников опроса Россия – великая держава, сила и мощь. 5% ассоциируют страну с медведем.

Единство и братство, доброту и любовь, а также армию и флот назвали по 4% россиян. 27% вообще не смог дать ответ на вопрос, что для него олицетворяет Россию.

Чаще всего Россия ассоциируется с "домом и родиной" у граждан старшего возраста (15%). Среди респондентов 18–24 лет чаще возникают ассоциации с народом, людьми (14%), природой (11%) и Путиным (10%). Мужчины давали ответ «армия и флот» в 3 раза чаще, чем женщины (6% против 2%), сообщают "Ведомости".

Теги: ВЦИОМ, опрос, Путин, россияне



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