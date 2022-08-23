Стало известно о запрете показа российского кино в IMAX

Канадская компания IMAX, которая покинула рынок РФ, запретила использовать одноименный формат для показа российских фильмов.

Как заявил гендиректор объединенной киносети "Синема Парк" и "Формула кино" Алексей Васясин, оборудование для показа кинокартин в формате IMAX принадлежит отечественным прокатчикам, однако показ фильма в формате IMAX нужно разрешение компании. Он считает, что IMAX, которая закрыла российский офис, вернется при первой же возможности, однако российская сторона намерена пересмотреть условия, чтобы исключить возможность одностороннего ухода.

Если же компания не вернется — ей предстоят суды. "Во-первых, будем подавать судебные иски; во-вторых, будем на этом оборудовании показывать кино в другом формате. У нас очень жесткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать. Если до конца текущего года они про этот контракт не вспомнят, будет суд", — отметил Васясин.

На рынке России IMAX работала с 2003 года. По состоянию на 30 июня технология применяется в 54 отечественных кинотеатрах, сообщает РБК.