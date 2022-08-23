23 Августа 2022
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Общество В России
Коллаж, Госуслуги, кабина для голосования (2020) | Фото: Накануне.RU

Жаловаться органам власти в России можно будет через "Госуслуги"

В Госдуму внесли проект закона, который позволит россиянам направлять обращения в органы власти через портал "Госуслуг".

"Единая Россия" предлагает дать возможность направлять запросы через этот портал. Речь идет о распространении работы подсистемы обратной связи "Госуслуг" на все субъекты.

С 12 ноября 2020 года этот инструмент работал в экспериментальном порядке. С его помощью граждане страны могли направить обращения в госорганы, органы местного самоуправления и подведомственные им организации в сфере образования и здравоохранения. За время проведения эксперимента через подсистему представители власти получило около 10 млн жалоб.

Отмечается, что сегодня обращения граждан почти полностью ушли в интернет, в том числе соцсети, сообщают "Ведомости".

Теги: Госуслуги, интернет, власть



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