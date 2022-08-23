Сервис электронных книг Storytel прекращает работу в России

Шведский сервис электронных книг Storytel прекращает работу в России.

Компания уходит с 1 октября. Там пообещали вернуть деньги тем, у кого была оформлена подписка на несколько месяцев. Возврат средств за неиспользуемый период будет осуществлен 30 сентября. Также бывшие пользователи сервиса смогут получить три месяца бесплатного доступа к аудиокнигам на "Литресе", сообщает РИА "Новости".

О приостановке работы в РФ Storytel заявил в марте на фоне проведения спецоперации России на Украине. Сервис был доступен только текущим подписчикам.