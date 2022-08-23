Слуцкий: Убийство Дугиной – политический теракт

Убийство журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной — это политический теракт, в котором расписался киевский режим.

Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он назвал убийство "подлым". "Киевский режим расписался в государственном терроризме. И это отчетливо должны понимать западные спонсоры Зеленского. Господа, вы выписываете сегодня чеки и направляете эшелоны вооружений террористам! И все жертвы неонацистов – также на вашей совести", - отметил политик.

Он подчеркнул, что данное преступление не должно остаться безнаказанным, а заказчики, исполнители, и их "идейные вдохновители" - "все должны быть привлечены к ответу".

Напомним, Дарья погибла вечером 20 августа. Девушка возвращалась с фестиваля "Традиция", на котором был и ее отец. 22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства, преступление подготовили украинские спецслужбы. Исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Она прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан. Президент России Владимир Путин наградил погибшую орденом Мужества (посмертно).