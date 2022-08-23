Онлайн-магазины отказывают в приеме просроченных банковских карт

Граждане России испытывают проблемы при оплате товаров и услуг банковскими картами с истекшим сроком действия.

Так, ряд онлайн-магазинов и сервисов их не принимают. Наличие проблемы признали в Центробанке РФ, НСПК и крупных банках. Как отметили в кредитных организациях, сложности не носят массового характера.

Эксперты говорят, что сбои могут возникнуть из-за отсутствия необходимых настроек, позволяющих пропускать оплату через просроченные карты Visa и Masterсard.

Банки России весной продлили своим клиентам срок действия карт Visa и MasterCard до 2027–2029 годов. Это произошло после того, как в начале марта две международные платежные системы объявили об уходе из России после начала спецоперации на Украине.

В банках советуют при покупках в интернете вводить срок действия, указанный на карте, или попробовать произвольно обозначить ее в будущем: например, не 08/2022, а 08/2023, сообщают "Известия".