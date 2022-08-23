Площадь природного пожара в Ростовской области увеличилась в 100 раз

Площадь природного пожара в Каменском районе Ростовской области увеличилась в сто раз и в настоящее время составляет 50 га.

Как сообщили Накануне.RU в МЧС, в тушении участвуют 177 человек и 52 единицы техники.

Лес горит в Каменском районе. Огонь вспыхнул 22 августа. К ликвидации привлекаются два вертолета Ми-8.

15 августа в Ростовской области начался пожар в станице Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района. Спустя два дня его площадь достигла 136 га. Самая сложная ситуация сложилась в Усть-Донецком, Константиновском, Цимлянском районах области, а также в городе Шахты.