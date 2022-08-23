23 Августа 2022
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фейк, фейковые новости (2020) | Фото: planetnew.ru, источник: https://itcrumbs.ru/roskomnadzor-obyavlyaet-vojnu-fejkam_46468

Экс-глава "Яндекс Новостей" заявил о запуске новостного агрегатора

Бывший руководитель сервиса "Яндекс Новости" Лев Гершензон заявил о запуске альтернативного новостного агрегатора The True Story.

По его словам, проект привлек первые инвестиции. В марте Гершензон назвал "Яндекс" ключевым элементом "в сокрытии информации" о российской спецоперации на Украине, после чего Европейский союз ввел санкции против управляющего директора компании.

По словам экс-главы "Яндекс Новостей", задача - показывать главные события дня и по каждому из них давать краткую информацию и предоставить ссылки на разные материалы СМИ, которые подробно пишут о событии. Точная сумма привлеченных средств не называется, однако известно, что это 5% от предполагаемого годового бюджета проекта. 

Как отмечается на сайте проекта, агрегатор The True Story формирует ин­фор­ма­цион­ную лен­ту ав­то­ма­ти­чес­ки, а не руками редакторов. Ма­те­риалы, проанализированные алгоритмом, собираются в сюжеты, которые ранжируются по важности и актуаль­ности. 

Гершензон подчеркивает, что гавная цель The True Story – помочь "притесненным изданиям", однако "официальные" издания, такие как "Интерфакс", РБК, "Коммерсантъ", "Ведомости", RTVI, тоже есть в подборке, чтобы не получилось "дисбаланса", сообщает издание Forbes.

В апреле стало известно, что "Яндекс" продаст холдингу VK сервисы "Яндекс Новости" и "Дзен". Соглашение об условиях было подписано, но детали будут озвучены позднее, говорилось в заявлении Яндекса. Также сделку еще должна одобрить Федеральная антимонопольная служба.

Теги: новости, Яндекс, Лев Гершензон



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