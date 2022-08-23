Бермуды частично отменили антироссийские санкции

Правительство Бермудских островов предоставило Управлению гражданской авиации Бермуд лицензию, которая предусматривает "некоторое освобождение от торговых санкций" для облегчения репатриации самолетов из России.

Бермудское управление авиации вправе выдавать индивидуальные разрешения юридическим или физическим лицам и специальные разрешения на полеты лайнерам только в том случае, если это облегчит их возвращение из России от имени владельцев, не являющихся российскими гражданами.

В документе регулятора перечислены 565 регистрационных номеров самолетов, которыми управляют российские авиакомпании: "Аэрофлот", его "дочки" — "Россия" и "Победа", а также S7, AirBridgeCargo, Azur Air, Smartavia, Utair и другие. Действие летных сертификатов зарегистрированных на Бермудах самолетов российских компаний власти островов приостановили в середине марта.

По данным на 24 февраля, у российских перевозчиков было 768 зарегистрированных на Бермудах самолетов. К 11 марта число зарегистрированных в иностранных реестрах самолетов снизилось до 739 из всего эксплуатируемых 1 тыс. 367 воздушных судов, сообщает РБК.

Авиационные санкции были нацелены на одно из ключевых уязвимостей России — зависимость от самолетов Boeing и Airbus, произведенных за рубежом и принадлежащих западным лизинговым компаниям. Как заявил глава глобального консалтингового отдела Cirium Роб Моррис, из 968 самолетов в коммерческом парке России накануне спецоперации на Украине 515 принадлежали нероссийским лизинговым компаниям. И Россия упорно борется там, где может ослабить воздействие санкций. Россия не возвращает самолеты и комплектующие.