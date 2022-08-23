Фотограф Лошагин все-таки выходит на свободу

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на условно-досрочное освобождение уральского фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство своей супруги.

Напомним, Лошагин отбывает наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы за совершение убийства жены-модели. Фотограф подал очередное ходатайство о выходе на волю, а 15 июня Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрел его и вынес решение об освобождении Дмитрия по УДО.

Однако прокуратура категорически не согласилась с таким решением и подала апелляцию. В ней ведомство просило облсуд отменить постановление райсуда, чтобы Лошагин продолжал оставаться за решеткой.

Сегодня апелляция была рассмотрена. Как и в прошлый раз, Дмитрий Лошагин отказался от участия в заседании даже по видеосвязи. Адвокат фотографа Сергей Лашин не стал комментировать данное решение, пояснив лишь, что "такова его позиция".

Мать убитой модели Светлана Рябова также не пришла сегодня в суд. Адвокат заявил, что Лошагин получил 22 поощрения в колонии. Также защитник отметил, что фотограф погасил заявленный к нему гражданский иск.

В ходе выступления прокурора выяснилось, что Дмитрий уволен с должности подсобного рабочего в колонии, поскольку "не справлялся со своими обязанностями". Своей вины он до сих пор не признал и не извинился перед родными модели.

Представитель прокуратуры отметила, что поведение Лошагина нестабильно и за ним необходим контроль. По ее словам, иск погасили родственники фотографа, а сам он выплатил лишь небольшую часть. Адвокат ответил на это, что иск на сегодняшний день погашен и это главное, а каким образом - не имеет значения.

"Все, что он заработал в колонии, он направлял на погашение иска. До копейки. Этот вопрос даже не стоит поднимать", - заявил Сергей Лашин.

По его данным, в суд не были представлены материалы о деструктивном поведении Лошагина. Адвокат отметил, что раскаяние предполагает признание вины, а то, что он до сих пор ее не признал - "это его право". Защитник упирал на то, что фотограф имеет 22 поощрения при всего одном взыскании, которое было еще в 2018 году (тогда Дмитрий не поздоровался с сотрудником администрации колонии). Адвокат отметил, что такое нарушение не является злостным.

"Он получил две профессии в местах изоляции от общества. Посещает библиотеку", - рассказал Лашин.

В заключение своего выступления он заявил, что районный суд принял верное решение (об УДО) и попросил областной суд оставить его в силе. После изучения всех материалов судья вынес вердикт: решение райсуда оставить в силе. Таким образом, фотограф должен выйти на свободу.

Напомним, что Дмитрий Лошагин уже неоднократно пытался досрочно покинуть колонию. Фотограф-убийца жаловался на "рабский труд" в исправительном учреждении.