23 Августа 2022
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Пачки денег (2022) | Фото: Накануне.RU

В Москве оправданы фигуранты дела о хищении миллиарда у структуры Росавиации

Мещанский районный суд Москвы оправдал фигурантов дела о хищении более 1 млрд руб. у структуры Росавиации.

Речь идёт о главе управления правового обеспечения и имущественных отношений ведомства Владимире Мнишко, главе коллегии адвокатов "Межрегион" Сергее Юрьеве и бывшем юристе Вадиме Евкине, пишет РБК. Все трое проходили обвиняемыми по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное группой либо в особо крупном размере").

Дело по факту хищения средств у ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения" (структура Росавиации) было возбуждено по материалам ФСБ. По версии следствия, между предприятием и адвокатской коллегией был заключён договор об оказании юридических услуг, который неоднократно продлевался в нарушение процедур. В результате завышения цены по госконтракту адвокатская коллегия в 2008-18 гг. необоснованно получила свыше 1 млрд руб.

Теги: Росавиация, уголовное дело, хищение, следственный комитет, мошенничество



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