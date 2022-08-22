"Александр Дугин не интересен убийцам его дочери, их целью была только она"

Убийство Дарьи Дугиной тщательно планировалось только в отношении журналистки, а её отец, философ Александр Дугин, не представлял для украинских спецслужб интерес.

"Готовившие убийство Дарьи Дугиной интересовались распорядком дня и привычками только самой журналистки. Приводя в действие взрывное устройство, совершившие дистанционно подрыв автомобиля точно знали, что Дугина находилась за рулем одна. Отец не был целью убийц", - рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах РФ.

Напомним, Дарья погибла вечером 20 августа. Девушка возвращалась с фестиваля "Традиция", на котором был и ее отец. 22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства, преступление подготовили украинские спецслужбы. Исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Она прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан. Президент России Владимир Путин наградил погибшую орденом Мужества (посмертно).