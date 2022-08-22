Колокольцев посетил Югру

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев посетил Югру. Он провёл оперативное совещание с руководством окружного УМВД, выслушал доклады руководителей подразделений и поставил задачи по приоритетным направлениям служебной деятельности, сообщает МВД России.

Важнейшее из направлений работы окружного управления – укрепление экономической безопасности региона, на территории которого функционируют крупнейшие в стране предприятия по добыче нефти и природного газа. Министр дал поручения, связанные с обеспечением правопорядка в период предстоящей избирательной кампании и направленные на создание условий для реализации избирательных прав граждан. В этих целях следует организовать постоянное взаимодействие со всеми заинтересованными ведомствами.

Колокольцев также посетил МО МВД России "Ханты-Мансийский", где побеседовал с сотрудниками дежурной части, оперативниками уголовного розыска и отдела по контролю за оборотом наркотиков, а также со следователями.