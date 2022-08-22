23 Августа 2022
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Политика Санкт-Петербург
евгений пригожин, коллаж, лп, суд (2021) | Фото: Накануне

Пресс-служба Смольного истерично ищет политологов, способных опровергнуть заявления Пригожина

В администрации Петербурга болезненно отреагировали на резонансное заявление бизнесмена Евгения Пригожина о том, что Смольный – это «самая неэффективная и коррумпированная структура в стране, а Беглов – самый низкорейтинговый губернатор». Пресс-служба Смольного в панике ищет политологов, которые были бы способны сработать в нужном чиновникам ключе.

Заявление бизнесмена прозвучало в ответе на вопрос журналистов по поводу судебных разбирательств со связанными с Пригожиным компаниями – такими как «Телекомсети», «Лахта-Плаза», «Мегалайн» и другими. Пригожин объяснил такое отношение к его проектам и компаниям со стороны Смольного коррумпированностью чиновников и их верностью накоплениям за рубежом:

«Я принципиально никому не даю взяток, потому что не требую ничего запрещенного. А администрация Смольного принципиально, как известно, никому, кто хочет работать честно и не давать на лапу, ничего не раздает. И это не случайно, ведь большинство высокопоставленных смольнинских чиновников имеют различные бизнес-интересы и накопления за рубежом, куда постоянно мотаются», - подчеркнул предприниматель, отметив, что и дальше «инвесторов будут щемить, бюджет города дербанить, а смольнинские грызуны набивать зерно за щеки».

Как сообщают источники Телеграм-каналов, заявление Пригожина вызвало настоящую панику в чиновничьих коридорах. Поставили на уши всех – прежде всего, пресс-службу, которой положено «обелять» губернатора Александра Беглова. Однако пока что чиновникам не удалось привлечь «экспертов», которые готовы были бы поддержать курс Смольного, отмечают источники.

«После заявления Евгения Пригожина про «самую неэффективную и коррумпированную структуру в стране и смольнинских грызунов, набивающих зерно за щёки», те самые «грызуны» очень возбудились. По слухам, в Смольном сильно истерят и подняли по тревоге пресс-службу, чтобы оперативно "дать ответ". Так, глава пресс-службы Инна Карпушина уже в активном поиске «экспертов по негативу», но желающих пока что не нашлось», - пишут авторы ТГ-канала «Площадь Восстания».

Ранее сообщалось, что Смольный тратит огромные суммы из пиар-бюджета на заказ критики в отношении Пригожина. Однако предприниматель не остается в долгу. Так, юристы компании «Конкорд» подготовили иск о защите деловой репутации Евгения Пригожина против главного редактора издания «Региональные комментарии», ООО «Агентство политических и экономических коммуникаций» и политолога Дмитрия Гавра, который ранее обвинял бизнесмена якобы в «медиаатаке» на Беглова.

Теги: евгений пригожин, смольный, беглов, конкорд, медиаатака



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