В Прикамье нашли возможность избавиться от дефицита фельдшеров

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём Telegram-канале рассказал об изменениях, в результате которых в Прикамье будет больше фельдшеров.

"В прошлом году по моему поручению Минобр совместно с Минздравом проработал и направил в федеральные ведомства предложения о внесении изменений в государственный образовательный стандарт по специальности "Лечебное дело". Мы предложили дать возможность ребятам поступать в медколледжи на эту специальность не только после 11, но и после 9 классов школы. Причина проста – выпускники после 11 классов предпочитали колледжам вузы. В итоге фельдшеров, так необходимых нашим медорганизациям, выпускалось недостаточно", - написал Махонин.

Федеральные коллеги поддержали инициативу и в августе поправки вступили в силу.

"Результат не заставил себя ждать. В этом году в медколледжи Прикамья на "Лечебное дело" зачислено почти вдвое больше студентов! 665 человек вместо 395 запланированных изначально. Ребята будут учиться по фельдшерской программе четыре года, а затем смогут работать на "Скорой помощи," в районных больницах и фельдшерско-акушерских пунктах. Те из них, кто поедет работать в территории с острой нехваткой медработников, получат из краевого бюджета выплаты в 1-2 млн руб. по программе "Медицинские кадры Пермского края". Это ещё одно наше нововведение с целью привлечения кадров в отрасль", - написал Махонин.