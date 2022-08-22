Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества

Президент подписал Указ о награждении орденом Мужества Дарьи Дугиной (посмертно), сообщает пресс-служба Кремля.

Награду она получила "за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга".

Напомним, Дарья погибла вечером 20 августа. Девушка возвращалась с фестиваля "Традиция", на котором был и ее отец. Якобы планировалось, что они уедут с фестиваля вместе, однако сам Дугин на этой машине не поехал. Взрыв произошел около 22.00 на Можайском шоссе. Через несколько минут после смерти девушки к горевшему автомобилю приехал ее отец. По одной из версий, покушение планировалось именно на него.

Сегодня ФСБ заявила о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства, преступление подготовили украинские спецслужбы. Исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Она прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан.