Ректор РАНХиГС Владимир Мау не признает вину

Ректор РАНХиГС Владимир Мау, следствие по делу которого завершено, не признает вину.

"Все фигуранты "дела Раковой", кроме ректора РАНХиГС Владимира Мау, признали вину и изъявили желание компенсировать ущерб", - сказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, ранее двум другим фигурантам "дела Раковой" смягчили меру содержания. Так, ректору Шанинки Сергею Зуеву заменили содержание в СИЗО на домашний арест. Сообщалось, что ректор признал вину в мошенничестве и фиктивном трудоустройстве, а также погасил ущерб и дал показания на новых соучастников. Кроме того, ректору РАНХиГС Владимиру Мау заменили домашний арест на подписку о невыезде.

Сама Ракова признала вину по делу о мошенничестве и написала явку с повинной. Она также заявила, что готова возместить государству ущерб в 21 млн руб. Однако суд продлил ей срок содержания под стражей до 9 октября.