В Ненецком АО введён режим ЧС из-за обмеления Печоры

Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный ввёл в регионе режим ЧС.

"Провёл оперативное совещание, центральной темой которого стала ситуация с приостановкой паромного сообщения между Ненецким АО и Коми. Печора на некоторых участках в республике Коми обмелела. Прогноз пока неблагоприятный. Люди возвращаются из отпусков и не могут добраться до Нарьян-Мара. В связи с этим принял решение ввести режим ЧС", - написал Бездудный в соцсетях.



Для тех, кто "застрял" в республике Коми, организован проезд по строящейся дороге Нарьян-Мар – Усинск в сопровождении ГИБДД и спасателей.

"Кроме того, запустим из Сыктывкара вывозные чартеры, а также дополнительный рейс из Москвы. Всех, кто оказался заложником ситуации, вызволим! Ваши сообщения и обращения вижу и читаю", - написал Бездудный.