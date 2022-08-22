22 Августа 2022
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севастополь стела (2012) | Фото: Накануне.ru

В Севастополе сработала ПВО

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Детали привёл у себя в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"В 18.15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно, снова беспилотник. Сохраняем спокойствие, город – под надёжной защитой", - написал Развожаев.

Напомним, сегодня Развожаев проверил состояние городских бомбоубежищ. Он заявил, что получил в соцсетях много вопросов о том, где находятся укрытия и в каком они состоянии. Поводом, очевидно, стали атаки и обстрелы Севастополя и Крыма, участившиеся в последние дни. Развожаев заявил, что "враг пытается посеять панику, мы не должны поддаваться на его провокации".

"Дал поручение везде разместить указатели, где расположены убежища. Маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи", - рассказал глава города.

Теги: Севастополь, Михаил Развозжаев



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