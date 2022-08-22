22 Августа 2022
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Запорожскую АЭС придется законсервировать

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Политика Украина
Запорожская АЭС (2022) | Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

Запад помогает Киеву в его попытках ядерного шантажа вокруг Запорожской АЭС, - Небензя

Запад в течение последней недели помогает Киеву в его попытках ядерного шантажа вокруг Запорожской АЭС, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

"В последнюю неделю западные покровители Украины, по сути, помогают Киеву в его попытках ядерного шантажа, игнорируя факты обстрелов ВСУ Запорожской АЭС", - сказал Небензя, его цитирует РИА Новости.

Ранее главы США, Франции, а также британский премьер и канцлер Германии обсудили ситуацию на Запорожской АЭС. Как сообщили в немецком правительстве, лидеры четырех государств призвали к военной сдержанности в районе атомной электростанции, а также к скорейшему посещению объекта сотрудниками МАГАТЭ. При этом была достигнута договоренность о дальнейшей поддержке киевского режима.

Теги: Запорожская АЭС, Василий Небензя



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