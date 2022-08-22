Аэропорт "Кольцово" отправил амурского тигра Гектора из Челябинска на Дальний восток

Любимец челябинского приюта "СПАСИ МЕНЯ" тигр Гектор наконец отправится в привычный ареал обитания амурских тигров - на Дальний восток. Как передает корреспондент Накануне.RU, в свой новый дом Гектор полетит на самолете "Уральских авиалиний" из аэропорта "Кольцово", куда он добирался на машине. В противном случае тигру пришлось бы лететь с пересадкой, что довольно затруднительно для такой большой кошки.

По словам хозяина зверя и ветеринара Карена Даллакяна, Гектора накормили перед отправкой темным мясом (козлятина, говядина и печень) для поднятия гемоглобина, напоили водой, а после посадили на суточное голодание по нормам транспортировки. Перед самой же поездкой в Екатеринбург животному даже вкололи успокоительное, а уже в "Кольцово" дали немного курицы. Несмотря на то, что в аэропорт тигр приехал еще днем, на самолет его погрузят только к 23.00. Все это время Гектор будет отходить от путешествия по земле и отдыхать перед полетом.





Специализированный реабилитационный центр "Утес" находится под Хабаровском и занимается реабилитацией именно диких животных. Репатриация стала возможна благодаря компании "Амур Минералс", которая находится в Хабаровске и входит в Группу РМК - именно они оплатили вероятно единственную возможность для 3-летнего Гектора получить соответствующее лечение. Малыша тигренка еще в 2019 году пытались похитить из передвижного зоопарка, который на тот момент остановился в Оренбургской области. Мужчина оторвал доски от пола в клетке и схватил тигренка за задние лапы. На писк прибежала мама-тигрица и своим укусом сломала кости в плече похитителя. Уже на его крик прибежали сотрудники зоопарка.

Злоумышленник отделался 10 месяцами общего режима, а вот Гектору повезло меньше. Две недели мама не подпускала людей к детенышу, а когда ее все же удалось отвлечь, тигренка отправили к местному ветеринару. Тот же, не имея опыта, смог только прописать обезболивающие. По приезду в Челябинск большой котенок попал в руки своему нынешнему хозяину Карену Даллакяну, который и занялся его реабилитацией. Как оказалось, у Гектора были порваны коленные и тазобедренные связки и сухожилия, из-за чего он до сих пор не может встать на задние лапы в полный рост. Несмотря на все сложности, ветеринар поднял тигренка "на лапы" и сейчас, уже будучи подростком, Гектор отправится в реабилитационный центр, где сможет вдоволь наслаждаться жизнью под постоянным присмотром специалистов.

Гектор весит 130 кг. Еще около 128 кг весит его клетка. По словам Карена Даллакяна, вся логистика была продумана до мелочей. Материал для клетки выбран прочный, надежный, но при этом легкий: все для того, чтобы уложиться в заявленный вес груза, обезопасить зверя и людей, и в то же время помочь последним с транспортировкой. Так, по приезду нести тигра до клетки придется вручную из-за отсутствия дороги для техники. Для этого переноска была оборудована удобными ручками. Внизу она также оборудована выдвижным дном, чтобы менять использованные пеленки.

Компанию "Уральские авиалинии" команда зоозащитников тоже выбрала не случайно. Помимо того, что в самолете для животного будет предусмотрен кондиционер, рейс из Екатеринбурга в Хабаровск будет осуществляться ночью, что очень удобно для Гектора, привыкшего спать в темное время суток. С авиаперевозчиком приют сотрудничает уже третий год и не раз перевозил его самолетами диких животных.

По характеру Гектор трусишка, однако при этом очень активный и любознательный зверь. Приглядывающие все это время за ним волонтеры и сам Даллакян, называющий себя отцом тигра, уверены, что в "Утесе" о нем позаботятся. Напомним, ранее ветеринар уже перевозил в "Утес" на ПМЖ амурского тигра Жорика и диких медвежат. Последних в центре адаптировали и выпустили в дикую природу в середине прошлого года. А тигр Жорик вот уже почти 10 лет живет в большом вольере, рядом с которым построили еще один для Гектора.