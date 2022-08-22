Путин назвал убийство Дарьи Дугиной подлым преступлением

Президент России Владимир Путин принес соболезнования семье погибшей журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной – светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем – добрым, любящим, отзывчивым и открытым", - говорится в телеграмме соболезнования.

По словам президента, Дугина честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России.

Ранее о гибели дочери впервые высказался философ Александр Дугин.

Напомним, Дарья погибла вечером 20 августа. Девушка возвращалась с фестиваля "Традиция", на котором был и ее отец. Якобы планировалось, что они уедут с фестиваля вместе, однако сам Дугин на этой машине не поехал. Взрыв произошел около 22.00 на Можайском шоссе. Через несколько минут после смерти девушки к горевшему автомобилю приехал ее отец. По одной из версий, покушение планировалось именно на него.

Сегодня ФСБ заявила о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства, преступление подготовили украинские спецслужбы. Исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Она прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан.