22 Августа 2022
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Политика За рубежом Украина
Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган (2022) | Фото: пресс-служба офиса президента Украины

Зеленский очень обеспокоен, есть немало людей, которые его обманывают – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что его украинский коллега Владимир Зеленский очень обеспокоен – в его окружении есть немало обманщиков. Такой вывод турецкий лидер сделал во время недавнего визита на Украину.

"Он [Зеленский] очень обеспокоен. Есть много людей, которые его много обманывают", - заявил Эрдоган во время встречи с виноградарями в Манисе, отвечая на вопрос фермера "Как там Зеленский?". Эрдоган добавил, что многие дают Зеленскому напрасные надежды, которые ничем не подтверждаются, передает турецкий канал UlUsal.

Теги: владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, украина, турция, обман



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