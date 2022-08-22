Александр Дугин впервые высказался о гибели дочери

22 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия В России Москва
Александр Дугин (2022) | Фото: AP Photo / Francesca Ebel

Александр Дугин впервые высказался о гибели дочери

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константин Малофеев в своём Telegram-канале заявил о том, что философ Александр Дугин благодарит всех, кто высказал соболезнования по поводу гибели его дочери Даши. Мыслитель попросил опубликовать обращение, которое зампред ВРНС привёл в своём канале.

"Как вы все знаете, в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом, 20 августа при возвращении с подмосковного фестиваля "Традиция" на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина. Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Её выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованы и сдержаны. Она никогда не призывала к насилию и войне. Она была восходящей звездой в начале своего пути. Враги России её подло, исподтишка убили", - говорит Дугин.

По словам мыслителя, нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами.

"Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются. Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста! Мы хотели воспитать её умницей и героем. Пусть и сейчас она вдохновляет сынов нашей Отчизны на подвиг. Прощанье с Дарьей Дугиной (Платоновой) – гражданская панихида – состоится 23 августа в телецентре "Останкино" в 10.00", - подытожил Дугин.

Дарья Дугина(2022)|Фото: t.me/dplatonova / telegram-канал "PLATONOVA | Z"

Ранее ФСБ заявила о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства, преступление подготовили украинские спецслужбы. Исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Она прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан.

Теги: Константин Малофеев, Александр Дугин, Дарья Дугина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 22.08.2022 16:21 Мск Путин назвал убийство Дарьи Дугиной подлым преступлением

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.08.2022 15:44 Мск В СФ пообещали Эстонии жесткие меры в случае невыдачи предполагаемой убийцы Дугиной
Ранее 22.08.2022 15:19 Мск Исполнительницу убийства Дугиной объявят в розыск
Ранее 22.08.2022 15:14 Мск Предполагаемая убийца Дугиной может быть бойцом батальона "Азов"*
Ранее 22.08.2022 14:15 Мск ФСБ назвала имя убийцы Дарьи Дугиной и организаторов преступления
Ранее 22.08.2022 11:53 Мск "Обогнали, нажали на кнопку и уехали". Эксперт оценил версию с подрывом автомобиля Дугиной через телефон 
Ранее 22.08.2022 10:56 Мск Малофеев предложил назвать улицу в Киеве в честь Дарьи Дугиной
Ранее 22.08.2022 09:33 Мск За машиной Дарьи Дугиной перед её убийством могли следить люди с обезличенными телефонами
Ранее 22.08.2022 09:22 Мск Патриарх Кирилл выразил соболезнования Александру Дугину
Ранее 21.08.2022 21:29 Мск Момент взрыва автомобиля Дугиной попал на видео
Ранее 21.08.2022 14:04 Мск Украина отрицает причастность к убийству Дарьи Дугиной
Ранее 21.08.2022 13:22 Мск Бомбу на машину Дугиной установили во время фестиваля "Традиция" в Подмосковье
Ранее 21.08.2022 12:21 Мск Мария Захарова: украинский след в убийстве Дугиной подтвердит политику гостерроризма Киева
Ранее 21.08.2022 11:58 Мск Следствие считает, что убийство Дарьи Дугиной носило заказной характер
Ранее 21.08.2022 10:01 Мск Александр Дугин попал в больницу после гибели дочери
Ранее 21.08.2022 07:53 Мск Дочь Александра Дугина погибла в результате покушения


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети