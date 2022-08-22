Александр Дугин впервые высказался о гибели дочери

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константин Малофеев в своём Telegram-канале заявил о том, что философ Александр Дугин благодарит всех, кто высказал соболезнования по поводу гибели его дочери Даши. Мыслитель попросил опубликовать обращение, которое зампред ВРНС привёл в своём канале.

"Как вы все знаете, в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом, 20 августа при возвращении с подмосковного фестиваля "Традиция" на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина. Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Её выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованы и сдержаны. Она никогда не призывала к насилию и войне. Она была восходящей звездой в начале своего пути. Враги России её подло, исподтишка убили", - говорит Дугин.

По словам мыслителя, нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами.

"Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются. Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста! Мы хотели воспитать её умницей и героем. Пусть и сейчас она вдохновляет сынов нашей Отчизны на подвиг. Прощанье с Дарьей Дугиной (Платоновой) – гражданская панихида – состоится 23 августа в телецентре "Останкино" в 10.00", - подытожил Дугин.

Ранее ФСБ заявила о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства, преступление подготовили украинские спецслужбы. Исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Она прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан.