Министр науки и высшего образования РФ провел совещание в Тюмени

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков провел в Тюмени совещание с губернатором Тюменской области Александром Моором. Как сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства Тюменской области, темой обсуждения стало участие научных и образовательных организаций в научно-технологическом развитии региона.

Помимо губернатора на совещании также были директор регионального Департамента образования и науки Алексей Райдер, руководители вузов и научных центров. По словам губернатора Александра Моора, было принято решение о разработке программы в корреляции с Государственной программой "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".

"Программа предусматривает реализацию 20 проектов и комплексных мероприятий в соответствии с 11 приоритетными направлениями", - заявил Моор.

В области действуют 24 научные и пять организаций высшего образования. Научными разработками занято почти 4 000 исследователей. Доля молодых исследователей до 39 лет — почти 60%. 5 100 мест для проживания студентов, преподавателей и научных сотрудников планируется создать на территории межвузовского кампуса в Тюмени.

За последние пять лет объем инвестиций областного бюджета в инфраструктурное развитие пяти вузов региона составил более 2,2 млрд рублей. Приоритетные задачи сектора исследований и разработок — импортонезависимость, современные методы селекции в животноводстве и растениеводстве, биобезопасность и здоровьесбережение.

"Отдельно хотел бы сказать об Аграрном университете Северного Зауралья. Этот университет всегда занимал особое место, учитывая роль сельского хозяйства в структуре экономики Тюменской области. Сельское хозяйство сегодня передовой край науки", - отметил Фальков.