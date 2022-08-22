В Екатеринбурге за взятку осужден бывший высокопоставленный сотрудник МЧС

В Екатеринбурге суд вынес приговор за взяточничество. Фигурантом дела являлся бывший сотрудник МЧС.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался Александр Болдырев, занимавший должность заместителя начальника управления – начальника отдела тылового обеспечения управления материально-технического обеспечения регионального ГУ МЧС. Как показало расследование, осенью 2020 года Болдырев предложил директору коммерческой фирмы передать ему взятку в 42,5 тысячи рублей. Деньги предназначались за содействие в заключении договора на поставку моющих средств для нужд управления.

Директор ответила согласием. Как было установлено в ходе следствия, после заключения договора оговоренную сумму взятки коммерсант лично передала Болдыреву в его служебном кабинете.

Сегодня, 22 августа, Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес свой приговор по делу. Александру Болдыреву назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также ему назначен штраф в размере четырехкратной суммы взятки (то есть 168 тысяч рублей) с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на два года.